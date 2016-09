Linnamäel ja Ristil puhkes beebibuum

Lemmi Kann

Linnamäe lasteaiaõpetaja Regina Kleeman vaatab, et kõik mudilased oma taldriku korralikult tühjaks sööks. Foto: Arvo Tarmula

Kolmapäeval avati Linnamäe lasteaias uus rühm 15 lapsele, Ristil käivad ettevalmistused 20 lapsele uute rühmaruumide avamiseks.

Linnamäe lasteaia maja ühes osas pole pärast 1996. aastat jooksnud ühegi põnni jalad: ühel hetkel pärast ärkamisaega jäi inimesi, sh lapsi seal kandis lihtsalt nii väheks, et piisas täiesti vaid osast majast. Vaatamata juba aastaid kestnud juttudele, kuidas inimesed Läänemaalt ära lähevad, on vähemalt Linnamäel ja ka Ristil tuuled sedavõrd pöördunud, et väikeste ilmakodanike tarbeks tuli hakata lasteaeda laiendama.

Eile käis Linnamäe lasteaias kibekiire askeldamine, et täna saaks esimesed lapsed juba tulla.

„Täna meil rühm veel täis ei tule,” ütles Linnamäe lasteaia direktor Marika Prik ja selgitas, et päris tööks läheb 5. septembril. Üle kahekümne aasta lasteaiana taasavatud majaosa on edaspidi kõige nooremate laste päralt, kelle tarbeks on vanad ruumid maast laeni remonditud ja nüüdisaegselt sisustatud. Eriti uhke on Prik aga hoopis vana laudpõranda üle, mis õnnestus säilitada – see lihviti ära ja näeb välja peaaegu nagu uus.

Uued töökohad

Kõik päris plaanitud ajaks valmis ei saanud, sest suvised tarneajad venisid oodatust pikemaks. Nii pole kohale jõudnud veel kõik kapid ja valamud, aga Priki sõnul on kõik eluks vajalik olemas ja kohal ning Mesimummu nime kandev rühm on valmis lapsi vastu võtma. Siis on Linnamäe lasteaias kolm rühma kokku 51 põnniga.

Uus lasteaiarühm tähendab ka uusi töökohti. „Meil on hea meel, et Linnamäe lasteaed osutus nii populaarseks töökohaks, et saime valida väga paljude hulgast,” ütles Lääne-Nigula vallavalitsuse haridusosakonna juhataja Varje Paaliste. Ta märkis, et üks uutest on tegelikult juba „vana” olija – õpetaja, kes oli tähtajaliselt tööl lapsepuhkusel oleva õpetaja asemel. Teine õpetaja ja õpetaja abi on samuti Lääne-Nigula valla inimesed. Paaliste sõnul käisid ümberehitustööd terve suve, sel ajal kui lasteaed oli puhkusel. Linnamäe lasteaia laiendamine läks maksma 63 000 eurot, millest 37 000 eurot saadi EASilt.

Noored tulevad tagasi

Paaliste sõnul tingis lisakohtade vajaduse lasteaias ühelt poolt asjaolu, et osa noori lapsevanemaid ei saa majanduslikel põhjustel kasutada oma õigust kogu lapsepuhkuse aja põnniga kodus olla. Kui mullu jäi lasteaiakohast ilma üle kümne pisipõnni, oli selge, et midagi tuleb ette võtta.

Vald tellis piirkonna perede ja võimaliku sündide arvu analüüsi. „Lasteaeda ju ainult paariks aastaks laiendama ei hakka, see on ikkagi suur investeering,” selgitas Paaliste.

Noored tulevad maale tagasi, kui on elamispind või selle ehitamise võimalused, töökoht ning lastele lasteaiad-koolid. Paaliste ütles, et ametlikus statistikas kodukanti tagasi pöördujate arv veel ei kajastu, sest paljud pole kirjade järgi sealt kunagi lahkunudki, kuigi elasid-töötasid mujal.

„Meie oma igapäevastes tegemistes näeme, et noored tulevad kodukanti tagasi, peret looma,” ütles Paaliste ja lisas, et paljudes sellistes noortes peredes käib pereisa tööl Soomes. Tema sõnul on Lääne-Nigula vallas viimasel ajal välja antud hulgaliselt ehituslube ja projekteerimistingimusi. „Nii et olukord ei ole üldse nii lootusetu, kui ehk tundub, ja me vaatame rõõmuga seda liikumist, mis toimub.”

Risti uus rühm

„Meil on väga palju uusi noori peresid, kellel on lasteaiakohta vaja,” ütles Risti lasteaia direktor Aili Randalu ja lisas, et need noored inimesed on oma kandi lapsed, kes on otsustanud koduvalda tagasi tulla, et siin kodu rajada. Risti lasteaeda ootab kohta üle kahekümne lapse.

Risti lasteaial ei olnud varuks ühtegi kasutamata ruumi, nagu oli Linnamäel. Sobivad lisaruumid leiti aga lasteaiahoone naabrusest vanast vallamajast, millest üks osa nüüd lasteaiaks ümber ehitatakse.

Randalu sõnul on projekt valmis, mõne aja pärast jõutakse ehitushanke ja ehituse endani. „Planeeritud on nii, et uue rühma saame avada järgmise aasta jaanuaris. Siis saavad meil järjekorras olevad lapsed endale koha.”

Risti lasteaia laiendamiseks kohandatakse ja remonditakse ruumid Risti teeninduskeskuses, mille planeeritud eelarve on 59 000 eurot.

Randalu märkis aga, et kui peresid tuleb juurde, võib juhtuda, et sellest ühest uuest rühmast enam ei piisagi. „Meil on väga hea meel, et valda tuleb uusi, noori elanikke – Ristil on ju väga hea elada! On kõik vajalikud teenused ja ka asukoht on väga hea – mugav sõita nii Haapsalu kui ka Tallinna poole. Hästi kasvame!” ütles Randalu ja lisas, et uued lasteaiapõnnid on rõõmusõnum ka Risti põhikoolile. „Ma arvan, et meil läheb päris hästi!”