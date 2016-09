Hiidlased kaebasid tuulepargi teemaplaneeringu kohtusse

Aulepa tuulepargi generaator. URMAS LAURI

Hiiumaa lähistele rannikumerre planeeritava tuulepargi vastased koondusid MTÜ-sse Hiiu Tuul ja on kohtusse kaevanud Hiiu maavanema korralduse Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu kehtestamiseks, kirjutab Eesti Päevaleht.

"Kohtuasi on endiselt Tallinna halduskohtus ehk esimeses astmes. Seega on kohtuasi alles päris algusjärgus ja edasine menetlus oleneb asja lahendavast kohtunikust," ütles MTÜ esindaja Indrek Teder.

Kuni 1100-megavatise võimsusega tuuleparki tahab ehitada Nelja Energia. "Tegelikult on Nelja Energial olnud väga selge ootus, et see maakonnaplaneering kehtestataks ja nad saaksid hakata samm sammu haaval arendusega edasi minema," rääkis MTÜ Hiiu Tuul eestvedaja Inge Talts. Tema hinnangul pole mereala maakonnaplaneeringu menetlemine aga olnud piisavalt põhjalik. "Pole arvestatud sellega, et tehakse suur meretuulepark Hiiumaa lähistele. Samuti pole arvestatud paljude kodanike soovi, et suurt tuuleparki ei tuleks Hiiumaa lähistele merre. Juba 2009. aastal koguti selle mõtte vastu 8000 allkirja," lisas ta.

AS-i Nelja Energia juhatuse esimehe Martin Kruusi sõnul on vastu aga väike grupp inimesi. "Kui jälgida sõnavõtjate ja näiteks viimasele kohtukaebusele alla kirjutanute arvu, siis tegemist on kümmekonna inimesega," ütles ta.

Hiiu vald tervikuna on Kruusi sõnul nende partner, kellega on sõlmitud koostööleping eesmärgiga elavdada tuulepargi rajamisega Hiiumaa majanduselu ja seega saare jätkusuutlikku arengut laiemalt. "Vastuseis on pigem põhimõtteline, sisulisi argumente, nagu müra ja visuaalne mõju, antud juhul ei ole, sest planeeritav tuulepark asub rannikust 12 kilomeetri kaugusel ja küladest veelgi kaugemal," rääkis ta.

Hiiu maavanem Riho Rahuoja sõnul on hiidlased hiiglasliku tuulepargi koha pealt pigem äraootaval seisukohal. "Tuuleenergeetika vastaste eestvedajad on väga häälekad ja aktiivsed. Teemaks on kõikvõimalikud argumendid alates visuaalsest reostusest merel ning lõpetades hirmuga kõrgepingeliinide ja alajaamade ees," kirjeldas Rahuoja.

Tuulepargi vastaseid esindava Indrek Tederi sõbul on NElja Energia saavutanud maaplaneeringuga esialgu plaanitu. "Näiteks sooviti algul meretuuleparke koguvõimsusega kuni 750 megavatti, praegu on aga plaanis rajada tuuleparke koguvõimsusega 1100 megavatti," kirjeldas ta.

"Üldjoontes on AS-i Nelja Energia algsed eesmärgid ka muu poolest saavutatud. Näiteks ei ole tuulepargi arendaja huvides rajada tuuleparke sügavamale kui 30 meetrit, sest see suurendaks arendaja kulusid. Seetõttu jäeti arvestamata ka planeeringu koostamisel tehtud ettepanek kavandada tuulepargid sügavamale," ütles Teder.