Vaata, kes lähevad meilt presidenti valima, ja kes on varem valinud

Kaie Ilves

Martna volikogu esimees Ene Pallas sooviks presidendiks Marina Kaljuranda. Arvo Tarmula foto

Valijameeste kogusse kuulub riigikogu 101 liiget ja kohalike omavalitsuste volikogude 234 esindajat. See, kui palju valijamehi ühest kohalikust omavalitsustest valimiskogusse läheb, sõltub omavalitsuse suurusest (rahvaarvust). Läänemaalt läheb valimiskogusse kümme valijameest – igast omavalitsusest üks. Mineja otsustab volikogu. Kõige tõenäolisem on volikogu esimehe minek, kuid volikogu võib otsustada ka teisiti. Et president osutuks valituks, peab teda toetama enamik valijamehi (50 protsenti plus üks). Kui presidendi valimisega ei saa hakkama ka valijameeste kogu, jõuab valimine tagasi riigikogusse.

Võimalikud valijamehed 2016

Haapsalu – Helle Saarsoo, Keskerakond – tõenäoline

Hanila – Mardo Leiumaa, parteitu – enam-vähem kindel

Kullamaa – Einar Pärnpuu, parteitu (kunagi Rahvaliit) – enam-vähem kindel

Lihula – Jaak Kastepõld, SDE – enam-vähem kindel

Lääne-Nigula – Andres Kampmann, parteitu – enam-vähem kindel

Martna – Ene Pallas, parteitu (kunagi Reformierakond) – enam-vähem kindel

Noarootsi – Vladimir Belovas, Keskerakond – valitud

Nõva – Peeter Kallas, Reformierakond – enam-vähe kindel

Ridala – Olev Peetris, IRL – ei ole kindel

Vormsi – Ivo Sarapuu, parteitu – ei ole kindel

Valijamehed 2006 (presidendiks sai Toomas Hendrik Ilves 50,4 protsenti toetust)

Haapsalu – Mihkel Mutt, parteitu

Hanila – Olavi Vainu, parteitu

Kullamaa – Einar Pärnpuu, Rahvaliit

Lihula – ei valinud

Martna – Hardi Rehkalt, parteitu

Noarootsi – Rein Vatku, parteitu

Nõva – Kalle Orumaa, Reformierakond

Oru – Ruuben Ivask, parteitu

Ridala – Valli Ender, IRL

Risti – Neeme Suur, SDE

Taebla – Jüri Hiiesalu, parteitu

Vormsi – Maris Puurmann, parteitu

Valijamehed 2001 (presidendiks sai Arnold Rüütel 50,8 protsenti toetust)

Haapsalu – Kalju Aigro, Reformierakond

Hanila – Kalju Hallik, parteitu

Kullamaa – Heino Priimägi, parteitu

Lihula – Paul Gill, Isamaaliit

Martna – Vallo Moosaar, Keskerakond

Noarootsi – Arne Tennisberg, parteitu

Nõva – Tõnu Osa, parteitu

Oru – Hugo Peterson, parteitu

Ridala – Toomas Vallimäe, kristlikud demokraadid

Risti – Heiki Salm, parteitu

Taebla – Jüri Hiiesalu, parteitu

Vormsi – Meelis Mägi, parteitu

Valijamehed 1996 (presidendiks sai Lennart Meri 52,7 protsenti toetust)

Haapsalu – Tõnis Siir, Isamaaliit

Hanila – Kalju Hallik, parteitu

Kullamaa – Heino Priimägi, parteitu

Lihula linn – Mai Schröder, Rahvaliit

Lihula vald – Illar Viller, parteitu

Martna – Jaan Esko, Rahvaliit

Noarootsi – Madis Ajaots, parteitu

Nõva – Tiina Selart, parteitu

Oru – Priit Uus, parteitu

Ridala – Olev Peetris, Isamaaliit

Risti – Heiki Salm, parteitu

Taebla – Jüri Hiiesalu, parteitu

Vormsi – Juhan Ranne, parteitu