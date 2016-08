Siim Kallasel napib Läänemaal toetajaid (4)

Kaie Ilves

Nõva volikogu esimees Peeter Kallas toetab Siim Kallase kondidatuuri. Arhiiv

Läänemaa valijameeste seas Siim Kallase pooldajad eiriti ei ole.

„Ma küll ei sooviks, et Kallas oleks president,” ütles Lihula volikogu esimees Jaak Kastepõld (SDE).

Kastepõllu sõnul võiks president olla see, kes näeb avarat pilti, mitte see, kelle nägu on tuntud.

„Allar Jõks ja Mailis Reps võiksid kõne alla tulla,” ütles Kastepõld.

Varem on Kastepõld Lääne Elule öelnud, et toetaks presidendina Jõksi kui poliitilistest jõududest kõige vähem mõjutatut.

Siim Kallase kandidatuuri toetamisele on vihjanud Hanila volikogu esimees Mardo Leiumaa (parteitu). Oma presidendieelistust Leiumaa täpselt välja ei öelnud, kuid tunnistas, et on parempoolsete vaadetega, toetanud IRLi ja Reformierakonda. Juunis ütles Leiumaa Lääne Elule, et toetaks presidendina Siim Kallast. Allar Jõksi ja Mart Helme ta toona presidendina välistas.

Kallase toetamisele on vihjanud ka Nõva volikogu esimees Peeter Kallas (Reformierakond). Juunis ütles Peeter Kallas Lääne Elule, et tõsiseltvõetavaid kandidaate on kaks: Kallas ja Kaljurand, kuigi Eesti seisukohalt oleks tal kahju, kui hea välisminister läheks kaotsi. Eile kinnitas Peeter Kallas, et jääb oma juunis öeldud sõnade juurde.

Kullamaa volikogu esimees Einar Pärnpuu (parteitu) ütles juunis, et pole kahtlustki – toetada tuleb Allar Jõksi. Nüüd ütles Pärnpuu, et Jõksi eelis on see, et ta on kohalik, kuid see ei tähenda, et ta hääletaks Jõksi poolt.