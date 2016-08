Noarootsi valijamees on Vladimir Belovas

Kaie Ilves

Vladimir Belovas valla 25. sünnipäeval. Arvo Tarmula foto

Läänemaalt läheb 24. septembril valimiskokku presidenti valima kümme valijameest.

Kahe nädala jooksul tuleb erakorraline istung kokku kutsuda kokku üheksas Läänemaa volikogus, et otsustada, kes läheb 24. septembril Estonia kontserdisaali presidenti valima. Valijamees tuleb ära valida hiljemalt 17. septembriks. Noarootsi vallas on seda juba tehtud. Sealt läheb presidenti valima volikogu kauaaegne liige Vladimir Belovas (Keskerakond). Belovas (sünd 1952) on olnud nelja volikogu kosseisus ja kaks koosseisu volikogu esimees. Belovasi valijameheks saamise poolt hääletasid kõik volikogu liikmed.

Belovas ei öelnud, kellele ta kavatseb oma hääle anda.

„Jälgin mängu. Tuleb kindlasti veel debatte. Päris välistada ei saa esialgu kedagi,” ütles Belovas. „Tugevad kandidaadid on Siim Kallas, Mailis Reps ja Allar Jõks. Nende kolme poole mu valik kaldub.”