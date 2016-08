Läänemaa koolid saavad 30 haridusrobotit

Kristjan Kosk

Robot. Foto: Arvo Tarmula

Laupäeval antakse Haapsalu linnavalitsuse saalis maakonna üheksale koolile üle Edisoni haridusrobotid. Sajast haridusrobotist, mis üle-eestiliselt jagati, jõuab tänu innovatsioonikeskuse Innokas ja koolide aktiivsusele Läänemaale 30, teatas Lääne maavalitsuse pressiesindaja Liivi Ollino.

Robotex soovib Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks saada maailma suurimaks robotivõistluseks. Selleks otsustati jagada koolidele 100 Edisoni robotit koos akude ja akulaadijatega ning koole kutsuti üles selleks soovi avaldama. Huvilised said taotlusi esitada alates 26. juulist. Kuna huvi oli väga suur, jagus roboteid vaid kolmeks päevaks.

Innovatsioonikeskus Innoka eestvedamisel esitasid kõige rohkem taotlusi Läänemaa koolid. See tagas Läänemaale kokku 30 haridusrobotit, mis on suurim kogus ühe maakonna kohta. Võrdluseks – Harju maakond sai 17 robotit, Tartu maakond seitse robotit, viis maakonda jäid neist aga üldse ilma.

Kõik koolid, kes robotid said, on nüüd oodatud osalema detsembris toimuvale Euroopa suurimale robootikavõistlusele Robotex.

Uute haridusrobotite ja Robotexi tutvustamiseks toimub kaheksas Eesti linnas infopäev. Esimene infopäev toimub Haapsalus linnavalitsuse saalis, 3. septembril kell 10.00.