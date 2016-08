Koer leidis Nõval metsa eksinud naise

Kaire Reiljan

Päästekoer Sofi leidis täna Peraküla kandis metsa eksinud naise. Foto Arvo Tarmula

Eile õhtul Peraküla kandis metsa eksinud seenelise leidis täna pärastlõunal päästekoer Sofi.

Haapsalu politseijaoskonna patrulltalituse juhi Tarmo Tomsoni sõnul oli kolmeliikmeline seltskond eile Keilast Peraküla kanti seenele tulnud. Õhtuhämaruses lahkus 66aastane naine kaaslastest ja teised ei suutnud teda enam leida. Pärast mõnetunnist tulutu otsimist teavitasid kaaslased pärast südaööd naise kadumisest politseid.

Kadunud naisel polnud kaasas mobiiltelefoni ja tal oli terviseprobleeme.

Politsei alustas öösel kohe otsinguid, kuid pidi Tomsoni sõnul need pilkase pimeduse tõttu katkestama. Hommikul otsinguid jätkati ning lisaks politseinikele kaasati abipolitseinikud, kolm päästekoera, päästeameti ATV ja kopter.

Täna enne kl 14 leidsid naise Lääne-Eesti Vabatahtliku Reservpäästerühma koerajuht Reelika Kaasik, tema otsingukoer Sofi ja kaardilugejana abiks olnud Merike Võsu.

Tomsoni sõnul oli öö metsas veetnud naine väsinud ja näljane ning kergelt alajahtunud. Kiirabi tegi kohapeal esmase tervisekontrolli ja toimetas naise edasi haiglasse.

Tomson ütles, et tegemist oli selle sügise esimese tõsisema otsinguga Läänemaal. Siiski on politseil tulnud juba paaril korral eksinud seenelisi metsast välja juhatada, kuid siis on olnud eksinutel kaasas telefon ning nad on politseiauto sireenide-vilkurite abil leidnud tee metsast välja.

„Metsa minnes peaks kindlasti kaasa võtma laetud mobiiltelefoni, minema metsa koos kaaslastega ja üksteist silmist mitte kaotama,” ütles Tomson. Ta lisas, et ükis metsa minnes tuleb kindlasti lähedastele rääkida kuhu plaanitakse minna ja mis ajaks tagasi jõuda.

Tomsoni sõnul oli sel korral abiks, et eksinud naisel olid seljas erksavärvilised riided, mis lihtsustasid tema leidmist.