Juhtkiri: eesmärk pühitses abinõu (1)

Juulis tuvastas veterinaarameti kontroll, et Martna vallas Tammejuure talus on sigade katku bioohutusmeetmed täitmata. Farmi inspekteerinud ametnikud koostasid akti, mille järgi oli 13 meetmest täitmata kuus ja pool meedet – täpselt pool.

Akti järgi puudusid laudas desomatid ja vahetusriided ning -jalatsid; väidetavalt said sead haljassööta, mida ei tohi anda; allapanuvaru ei olnud laudas näha; sigu peeti segiläbi koos kanadega, mida ei tohi teha; ülejäänud pereliikmed väidetavalt ei teadnud bioohutusnõuetest suurt midagi ja tara oli ehitatud vaid pooleldi, st laudaukse, mitte lauda enda ümber.

Tammejuure pererahva jutt vererinaarameti aktiga kokku ei lähe. Ainsana polnud neil desomatte, sest tegu on mahetaluga. Vahetusriided ja -jalatsid ning allapanuvaru olid perenaise sõnul laudas olemas. Sead ei saanud haljassööta ja pereliikmed olid instrueeritud. Ka ametnik tunnistab, et haljassööda andmist ei saa ta tõestada, seda anti väidetavalt.

Tagantjärele pole võimalik enam midagi tõestada, on vaid ametniku sõna perenaise sõna vastu, ja mis olekski sellest tõestamisest kasu. Eesmärk on abinõu pühitsenud – sead on looja karjas. See kõik võinuks olla olemata, kui pererahvas oleks kodus olnud, mitte puhkusel. Kahe relvastatud politseiniku saatel omaniku ära olles pisikest kuue seaga lauta inspekteerima tulla on ilmselge ülereageerimine. Veterinaarameti kontroll pole ju kuriteopaigale tormav välkreageerimisüksus, kelle eesmärk on talunikud kinni nabida ja silmapilk korrale kutsuda. Amet võinuks pererahvale täpse kuupäeva teatada või mõne päeva pärast tagasi tulla. Ka juhul, kui pererahvas ei tundunud ametnikele just kõige kenamate inimestena. Teisest küljest, surmava taudi ajal peaks talunik siiski mööndusteta täitma kõiki bioohutusnõudeid, meeldigu seda nõudev veterinaarametnik talle või mitte.