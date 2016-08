Jahimehed küttisid augustis 28 karu

BNS

Eestis on kütitud 28 karu, Läänemaal veel mitte ühtegi. Foto: arhiiv

Jahimehed on sel aastal Eestis küttinud 28 karu, mis on pool tänavusest karude küttimise limiidist, kirjtuab BNS. Läänemaale pole kütitud veel ühtegi karu.

Augustis alanud ja oktoobri lõpuni kestval karujahi hooajal tohivad kütid lasta 56 karu ja kõige enam karusid oli neljapäevase seisuga lasknud Ida-Virumaa jahimehed, kes on küttinud kaheksa mesikäppa ning ammendanud sellega tänavuse küttimislimiidi.

Harjumaa jahimehed on tänavu küttinud kuus karu ja ka nendel on tänavune karude laskmise limiit läbi. Järvamaal on kütitud viis, Tartu- ja Jõgevamaal kolm, Lääne-Viru-, Pärnu- ja Raplamaal üks karu.

Lääne-Viru- jahimehed tohivad tänavu küttida 12 ja Ida-Virumaa jahimehed kaheksa karu. Jõgevamaa küttidel on lubatud lasta seitse, Harju- ja Järvamaa küttidel aga kummaski maakonnas kuus karu. Tartumaal tohib lasta viis, Pärnumaal neli, Raplamaal kolm, Põlva- ja Viljandimaal kummaski maakonnas kaks ja Läänemaal üks karu.

Karusid ei ole tänavu lubatud küttida Hiiu-, Saare-, Valga- ja Võrumaal.

Möödunud aasta sügise seisiga elas Eestis ligi 700 pruunkaru.

Möödunud aastal kütiti 49 karu, laskmata jäi neli lubatud mesikäppa.

2014. aastal tohtis Eestis küttida 40 pruunkaru, tegelikkuses kütiti neid aga 36.