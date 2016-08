Vehklemisradade annetuskastis napib raha (1)

Kaire Reiljan

Vehklemishalli sarikapeol tänavu suvel näitasid oma oskusi Haapsalu noored vehklejad. Arvo Tarmula foto

Haapsalu spordibaasid koguvad annetusi Haapsalu valmiva vehklemishalli 75 000 eurot maksvate maailmatasemel vehklemisradade tarbeks, kuid seni on annetusi laekunud vaid veidi üle 1000 euro.

Nii Haapsalu linnapea Urmas Sukles kui ka vehklemishalli haldaja Haapsalu spordibaaside juht Tarmo Tuisk kinnitasid, et tipptasemel vehklemisradade paigaldamine siiski annetuste vähesuse taha ei jää.

„Läksime lepingusse, kui finantseerimine oli kindel, ja oleme selle summaga eelarves arvestanud,” ütles Sukles.

„Rajad on tellitud ja 14. septembril peaks algama nende paigaldamine,” kinnitas ka Tuisk. Rajatavasse vehklemishalli tuleb 15 rada – üheksa treeningu- ja kuus võistlusrada.

Suklese sõnul kogutakse annetusi selleks, et need aitaksid vähendada Haapsalu spordibaaside laenukoormust – annetuste arvel vabaks jäävat raha saaks kasutada ka inventariostuks või mõnel muul vajalikul otstarbel.

Annetuskampaania kuulutasid Haapsalu spordibaasid välja augusti esimesel poolel ja Suklese sõnul tehti seda selleks, et inimesed saaksid võimaluse vehklemishalli sümboolselt toetada. „Anname inimestele võimaluse. Kui firma või eraisik toetab näiteks 1000 euroga, pannakse ta nimi seinale,” selgitas Sukles.

Linnapea sõnul on eeskujuks võetud mitmed õnnestunud rahakogumiskampaaniad. „See on üldlevinud praktika. Nii oli Tartus üks väga edukas projekt, meil omal on näide toomkiriku katusest,” ütles ta.

Teenekas vehklemistreener Helen Nelis-Naukas oli annetuskampaaniast kuuldes hämmingus. „Mulle jääb mulje, et keegi pole üheltki firmalt toetust küsinudki,” pahandas ta Lääne Elu internetikommentaariumis.

Nelis-Naukas pakkus oma sõnul „Vehkleja” filmi järel linnale, et filmi edu ära kasutades saaks korraldada rahakogumiseks üle-eestilise kampaania. „Kindlasti leiduks Endel Nelise õpilasi, kes oleks valmis õlga alla panema,” kirjutas ta.

Tarmo Tuisu sõnul on seni peamised annetajad olnud kohalikud elanikud ja annetused jäävad vahemikku 20–100 eurot. „Ootaksime rohkem vehklejaid, ka endisi vehklejaid on praegu vähevõitu,” rääkis ta.

Tuisu sõnul on spordibaasid annetuste kogumise kampaania korras pöördunud vehklemisringkondade poole kirjaga, kuid seni pole sealt suurt rahatulva tulnud.

Teine suund, millega tegeldakse, on tema sõnul olnud otsepöördumised ettevõtjate poole, et pakkuda neile vastutasuks reklaampindu hallis. Ettevõtja Arne Veske kirjutas aga Lääne Elu internetikommentaariumis, et tal on küsimus, mida on raha saamiseks tehtud. „Nuteti veidi Rõivase õlal ja saadeti laiali paar e-kirja. Kas see ongi raha otsimine ja töö tegemine?” pahandas Veske.

Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman ütles „Aktuaalse kaamera” uudisloos, et järgmise aasta kaasava eelarve 20 000 euro kasutamiseks ettepanekuid tehes võiks linnakodanikud välja pakkuda, et see summa kulutatakse vehklemishalli tarbeks.

Haapsalu vehklemishalli ehitus algas tänavu märtsis ja hall läheb kokku maksma üle 1,1 miljoni euro. OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid rahastab halliehitust pangalaenuga. Tänavu jaanuaris andis Haapsalu linnavolikogu ühel häälel loa tagada Haapsalu linna spordibaasidele laenude tagasimaksmiseks järgmisel 15 aastal 200 000 eurot aastas.

Vehklemishalli ehitab Nordlin Ehitus, kes võitis ehitushanke 825 491,71 euroga. Hall peaks valmima tänavu oktoobris.

„Ehitajad on graafikus,” kinnitas Tuisk. Tema sõnul algab kohe põrandapaigaldus.

Haapsalu vehklemishall

Arvestatav maksumus üle 1,1 miljoni euro, millest ehitusmaksumus 825 491,71 eurot.

Ehitaja Nordlin Ehitus

Ehitus algas 29. märtsil 2016

Sarikapidu oli 28. juunil 2016

Valmimistähtaeg septembri lõpp 2016

Pool valmivast hallist on 15 rajaga vehklemishall, teine pool universaalhall, mida saab kasutama hakata Haapsalu põhikool.