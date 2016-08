Vabatahtlikud julgestavad kooliteed

Kaire Reiljan

Neljandat aastat julgestavad vabatahtlikud ja politseinikud 1. septembril laste kooliteed. Foto Arvo Tarmula

Juba neljandat aastat julgestavad vabatahtlikud koos politseinike ja abipolitseinikega esimesel koolipäeval laste kooliteed.

Homme hommikul on kollastes helkurvestides vabatahtlikud, abipolitseinikud ja politseinikud olulisemate ülekäiguradade ja koolide juures, et liiklust rahustada ja õpilasi üle tee aidata nii nagu see on olnud juba kolmel varasemal aastal. Haapsalule lisaks ollakse homme hommikul väljas Uuemõisas, kõikide Lääbe-Nigula valla koolide juures, Lihulas ja Kullamaal

Haapsalu politseijaoskonna piirkonnapolitseiniku Kiur Klippergi sõnul lisandub igal uusi inimesi, kes on nõus esimesel koolipäeval laste kooliteed julgestama. Hea näide on tema sõnul Lääne-Nigula vallavalitsus, mille töötajad juba ise huvi tundsid, kas saab tänavu kaasa lüüa.

Abistajalt ei oodata otsest liiklusreguleerija tööd, vaid tema roll on olla kollast vesti kandes ülekäiguradadel, äratades nii sõidukijuhtide tähelepanu. Võimalik, et mõnes kohas tuleb ka liiklus peatada, et lapsed üle sõidutee aidata.