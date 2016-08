Taavi Rõivas: mõistan Marina Kaljuranan pettumust

Taavi Rõivase sõnul ei jäänud Reformierakonnal muud üle, kui Marina Kaljurand mängust välja jätta. Foto: Arvo Tarmula

Reformierakonna liidri Taavi Rõivase sõnul poleks olnud mõeldav minna kahe kandidaadiga valimiskogu ette ning kuigi otsus toetada Siim Kallase kandidatuuri on Marina Kaljuranna jaoks valus, ei jäänud Reformierakonna juhatusel muud üle.

Rõivase sõnul selgitas ta kolmapäeva pärastlõunal Kaljurannale, millistel kaalutlustel Reformierakonna juhatus jõudis teisipäeva hilisõhtul otsuseni toetada valimiskogus Kallase kandidatuuri. "See polnud juhatuses kindlasti populaarsushääletus," ütles Rõivas, lisades, et Kallase toetamine oli praegu ainuõige valik ning Kaljurand ei peaks seda võtma isiklikult.

Rõivas tõdes, et loomulikult on sellised otsused emotsionaalselt rasked ja eriti nende jaoks, kes on nende otsuste objektiks. "Saan aru, et Marina jaoks polnud see hea otsus, kuid see tuli teha," märkis Rõivas.

Tema sõnul erakonna juhatus mõistis, et kui erakond läheb kahe kandidaadiga valimiskogusse, siis oleks see kõige kindlam viis aidata teise vooru Mailis Reps ja Allar Jõks. Rõivase sõnul tegi olukorra ehk Kallase toetamise mõnes mõttes lihtsamaks asjaolu, et riigikogu valimiste järgselt liikus just Kallas automaatselt valimiskogusse.

Küsimusele, kas Kaljurand võib siiski kandideerida valimiskogus, märkis Rõivas, et sellest tal kolmapäeva pärastlõunal Kaljurannaga juttu polnud. "Ma küll eeldan, et mingit muud võimalust kandideerima minna oleks keeruline ette kujutada," ütles Rõivas, tõdedes siiski, et Kaljurannal teoreetiliselt oleks siiski võimalus valimiskogus kandideerida "kõrvalt saadud häältega".

Samas märkis Rõivas, et sellisel juhul oleks kandidaadil siiski kaduvväike võimalus pääseda valimiskogus teise vooru. "Reformierakond ei saa toetada presidendivalimistel mitut kandidaati korraga," rõhutas Rõivas ja kinnitas, et tema ei näe, et Reformierakond oleks lõhenenud.

Rõivase sõnul usub ta, et Kaljurand mõistis inimlikult, miks Reformierakond sellisele otsusele jõudis, tunnistades samas ka, et ta mõistab Kaljuranna pettumust.