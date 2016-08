Reformierakond toetab valimiskogus Siim Kallast, Marina Kaljurand on pettunud (1)

Toimetanud Kaire Reiljan

Marina Kaljurand (keskel) on pettunud, et Reformierakond tema seljatagant lahkus. Foto arhiiv

Reformierakonna juhatus otsustas teisipäeva hilisõhtul, et toetab erakonna presidendikandidaadina Siim Kallast, vahendas rahvusringhääling ERR.

Enam kui viis tundi kestnud kohtumisel arutas Reformierakonna juhatus, kas toetab 24. septembril valimiskogus Siim Kallast või välisminister Marina Kaljuranda.

Riigikogus presidendivalimiste kolmandas voorus hääletas Siim Kallase poolt 42 ja Mailis Repsi poolt 26 saadikut. Mõlemad kanti kandidaatidena valimiskogusse üle otse, kuid ülejäänud kandidaatide puhul jääb kehtima nõue, et nende toetuseks peab allkirja andma vähemalt 21 valimiskogu liiget.

Välisminister Marina Kaljurand taandas end riigikogu voorust, kuna erakonna juhatus oli talle lubanud toetust valimiskogus. Kolmapäeval tunnistas Kaljurand, et on pettunud Reformierakonna juhatuse otsuses toetada valimiskogus presidendikandidaadina Siim Kallast, vahendas BNS.

"Muidugi, muidugi on pettumus! Jah, see on pettumus," ütles välisvisiidilt saabunud Kaljurand kolmapäeva ennelõunal Tallinna lennujaamas ajakirjanikele.

Samas ei soovinud Kaljurand avada oma edasisi plaane, öeldes, et peab enne oma toetajatega olukorda arutama ja Reformierakonna juhi, peaminister Taavi Rõivasega rääkima.