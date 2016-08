Politsei: oh kooliaeg, oh kooliaeg…

Kooliaasta alguses on hea üle korrata mõned lihtsad põhitõed, mis oluliselt elavnenud linnatänavatel liikumisel kasuks tuleb.

Koolitee valige lapse jaoks pigem turvalisem kui lühem. Väiksemate kooliminejate puhul oleks hea, kui lapsevanemad käiksid lapsega koos koolitee mitmeid kordi läbi. Koos liigeldes õpitakse teed tundma ja lapsevanem saab kindluse, et tema laps oskab hinnata tänaval olevaid riske ja saab iseseisvalt hakkama.

Enne vöötrajale astumist tuleb veenduda, et autojuhid last näevad ja peatuvad. Kui kooliteele jääb valgusfoor, peab teadma selle tulede tähendusi. Samuti tuleks lapsele selgitada, kuidas käituda siis, kui ta näeb või kuuleb lähenemas töötavate vilkurite ja helisignaaliga operatiivsõidukit. Lapsel peab olema kindel teadmine, et sellisel juhul ootab ta kõnniteel operatiivsõiduki möödumist ja jätkab teekonda alles siis kui on ohutu.

Jalgrattaga liigeldes peab teadma, et vöötraja ületamisel pole jalgratturil teiste liiklejate suhtes eesõigust. See tähendab ühtlasi, et sõiduauto juht ei pea jalgratturile teed andma. Kui ülekäigurada ületatakse rattalt maha tulemata, peab rattur liikuma jalakäija kiirusel. Kindlasti on kõigi liiklejate jaoks turvalisem tee ületamise ajaks jalgrattalt maha tulla.

Aeg-ajalt tuleb üle kontrollida, et jalgratas oleks tehniliselt korras. Jalgrattal peavad olema töökorras pidurid ja signaalkell, mõlemal rattal kollased või valged kodarahelkurid, ees valge helkur, taga punane helkur. Pimedal ajal või halva nähtavuse korral peab jalgrattal olema ka ees valge tuli ja taga punane tuli.

Jalgrattaga võib sõiduteel iseseisvalt liigelda vähemalt 10aastane laps, kellel on jalgratturi juhiluba. Kuni 16aastastel lastel ja noortel on jalgrattaga sõites kohustus kanda jalgratturikiivrit, mis on korralikult kinnitatud. Sellest hoolimata on kõigil jalgrattureil mõistlik kiivrit kanda.

Kui koolitee läbimiseks kasutatakse ühissõidukit, tuleb arvestada, et seisva bussi eest ja tagant sõiduteed ületada on äärmiselt ohtlik. Hea on oodata, kuni buss on ära sõitnud ja sõidutee on mõlemas suunas hästi nähtav.

Sõidukijuhid peavad ülekäiguradade ja õppeasutuste juures olema eriti hoolsad ja tähelepanelikud, sest lapsed on emotsioonidest tulvil ja nende tähelepanu võib olla hajunud. Nii võivad nad ootamatult sõidukite ette astuda. Valige tavalisest rahulikum sõidukiirus, et jõuaks reageerida ja pidurdusteekond oleks võimalikult väike.

Väga ohtlikud on olukorrad, kus lapsi kooli viies lastakse nad parkimisplatsil suvalistes kohtades sõidukitest välja ning lapsed peavad kooli jõudmiseks autode vahelt teed otsima. Hea on peatada või parkida oma sõiduk ohutus kauguses, nii et laps saaks turvaliselt kõnniteid kasutades kooli jõuda.

Sügise tulekuga muutuvad päevad lühemaks ja ööd pikemaks. Seetõttu hoolitse selle eest, et ka pimedal ajal ja halva nähtavusega oleksid teel liikudes teistele liiklejatele võimalikult nähtav. Parim abimees selleks on helkur. Helkur tuleb kinnitada paremale küljele, et see jääks rippuma umbes 50 cm kõrgusel maapinnast ehk täiskasvanu põlve kõrgusele.

Liikluses peab olema ettevaatlik ja kaasliiklejatega tuleb arvestada. Laste turvalisuse tagamine on kõigi täiskasvanute kohustus. Laps jälgib täiskasvanuid ja matkib nende käitumist, olgu see siis hea või halb. Sellepärast on tähtis, et täiskasvanud teadvustaksid seda endale ja käituksid eeskujulikult.

Ohutut liiklemist ning põnevat kooliaastat kooliminejatele!

Indrek Tohter

Haapsalu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht