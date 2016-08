Kooliaasta alguse Lääne Elu erinumber neljapäeval, 1. septembril

Lääne Elu 1. septembri number on pühendatud algavalae kooliaastale. Lehest leiab suure ülevaate Läänemaa üldhariduskoolidest ning olemusloo ühest esimesse klassi minevast poisist.

Linnamäel ja Ristil puhkes beebibuum

1. septembril avatakse Linnamäe lasteaias uus rühm 15 lapsele, Ristil käivad ettevalmistused 20 lapsele uute rühmaruumide avamiseks.

Linnamäe lasteaia maja ühes osas pole pärast 1996. aastat jooksnud ühegi põnni jalad: ühel hetkel pärast ärkamisaega jäi inimesi, sh lapsi seal kandis lihtsalt nii väheks, et piisas täiesti vaid osast majast. Vaatamata juba aastaid kestnud juttudele, kuidas inimesed Läänemaalt ära lähevad, on vähemalt Linnamäel ja ka Ristil tuuled sedavõrd pöördunud, et väikeste ilmakodanike tarbeks tuli hakata lasteaeda laiendama.