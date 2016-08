Haapsalus nägi heal tasemel kergejõustikku

Jaanus Getreu

Laupäeval peeti Haapsalu staadionil Läänemaa esimesed lahtised kergejõustikuvõistlused, kus võis näha palju häid tulemusi ja ka isiklikke rekordeid.

Väga tublid olid noored, alles selle spordiala tee alguses olevad sportlased. Alustada võiks aladest, mida viljeldakse Läänemaal võistlustel vähe või üldse mitte. Näiteks kolmikhüppes, milles pole kaua mõõtu võetud, võistles viis kergejõustiklast. Isikliku rekordiga võitis selle meie 17aastane mitmevõistlustäht Erki Mitman tulemusega 11.50, millega tõusis Eesti poiste A-klassi hooaja edetabelis 9. kohale.

Läänemaa rekord kuulub Aare Arule, kes samuti 17aastaselt hüppas 14.91. Kolmikhüppes osales aga ka näiteks veteranide maailmameister ja maailmarekordi omanik Jürgen Lamp. Meeste 400 meetri jooksu, milles võistles kuus sportlast, võitis Hiiumaa 14aastane noormees Joel Hiis ajaga 54,3. Meie kergejõustiklastest oli väledaim Lihula noor Karl Mäger isikliku rekordiga 57,5 ja saavutas teise koha.

1000 meetri jooksus tuli stardijoonele 10 jooksjat. Võitis läänlane Ruslan Sergatšov 2.52,4ga. Ta edestas poiste B-klassi hooaja edetabelijuhti Jüri noormeest Kristian Otloti 1,1 sekundiga. Selles jooksus isiklike rekorditega viienda ja kuuenda koha saanud Lihula noored Ainar-Sten Junker ja Tambet Järve tõusevad aegadega 3.07,5 ja 3.07,9 vastavalt viiendaks ja kuuendaks. Sergatšov aga hõivab lausa teise positsiooni.

Meeste 3000 m takistusjooksu võitis mitmekordne Eesti meister Aleksei Saveljev ajaga 10.02,6. Ta tõuseb selle ajaga meeste hooaja edetabelis seitsmendaks. Teise koha saanud Igor Skatško jooksis isikliku rekordi 10.22,6 ja paikneb nüüd hooaja edetabelis meeste üheksandal real.

Meeste kettaheites näidati samuti ilusaid kaari. Erki Mitman heitis 1,5 kg ketast 47.16, Kevin Sakson samuti 1,5 kg ketast 40.76. Kolmas oli Allar Saar, meeste 2 kg kettaga heitis ta 40.29. Ketast heitis kokku 11 võistlejat. Märkida võib kindlasti B-klassi poisi Kaaro Saatmäe tulemust 31.74 ühekilose kettaga. Isiklik rekord viib noore hooaja edetabelis 39. kohale. Ka kuulitõukes, kus osales 13 võistlejat, oli esikolmik sama mis kettaheites. Mitmani võidutulemus viiekilose raudmunaga oli 13.84. Odaviske sektoris nägi 14 võistlejat. Võitis Erki Mitman, kes viskas poiste A-klassi 600grammist oda 58.64.

Kristopher Aljaste viskas aga 700grammise odaga uue isikliku rekordi 52.04, tõustes sellega juunioride hooaja edetabelis üheksandaks. Poiste A-klassi 600grammise odaga tegi samuti isikliku rekordi Lihula noor Karl Mäger, kes viskas parimal katsel 46.32. Tema koht edetabelis on 21.

Naistele oli uutest aladest kavas 200 m jooks. Selles said kolmikvõidu Hiiumaa noored. Võitis Kelly Nurk ajaga 27,4. Läänlaste parim Anna-Maria-Vjazemski oli neljas, tulemus 29,2. Üldse oli sprintereid stardis kaheksa.

Naiste vasaraheites võistles neli vaprat naist. Võitis Eesti meistrivõistluste neljas Krista Viipsi tulemusega 49.23. Meie noortest saavutas isikliku rekordiga 29.50 teise koha Gertu Küttmann, tema heitis noorte 3 kg vasarat. Ühtlasi tõstab see tulemus meie neiu B-klassi edetabelis 15. kohale. 2000 meetri takistusjooksu võitis Aleksandra Laane Kullamaalt.

Naiste kaugushüppes võistles üheksa naist. Kolmikvõit nii nagu 200 meetri jooksuski läks Hiiumaale. Võitja, 15aastane Kelly Nurk hüppas Haapsalu staadionil isiklikuks rekordiks 5.15. Tütarlaste B-klassi hooaja edetabelis tõstab see ta 13. kohale. Naiste kettaheites võidutses Lihula gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Kristi Kangur, tulemus 23.95. Väga huvitav oli naiste 800 meetri jooks, kus esimesena lõpetanud Haapsalu jooksja Anastassija Skatško võitis Lihula neiut Maria Reksi 2,5 sekundiga. Ajad 2.45,0 ja 2.47,5.

Naiste kuulitõukes võidutses Risti kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja Eesti naiste jalgpalli meistrisarjas mängiv Ulrika Tülp, tulemus 9.38. Üldse oli kuuliringis üheksa naist. Odaviskes saavutas võidu Anna Laura Kaasik 26.76ga. Teise koha viskas Lihula neiu Maria Reks, kes saavutas isiklikuks rekordiks 500grammise odaga 25.26. Hooaja B-klassi edetabelis tõstab see ta 15. kohale.

Kohtunikeks endised tipptegijad

Võistluste kohtunikeks olid Läänemaa endised kergejõustiku tipptegijad. Starter oli Aivo Paljasmaa, kelle kaugushüppe ja 100 meetri jooksu tulemused jäävad praegustele meie jõustiklastele kättesaamatuks. Heidetes ja tõugetes mõistsid kohut endine kümnevõistleja ja kergejõustikutreener Toivo Hein ning koolieas kõrgushüppes häid tulemusi näidanud Urmas Koppe. Ajamõõtjana aga tegutses kõrgushüppes 2.00 ületanud Enn Kerge. Kohtunike krooniks oli Eesti vasaraheite kõigi aegade edetabelis kuuendat kohta tulemusega 70.02 hoidev Hannes Loss. Võistluste peakohtunik oli teenekas kergejõustikutreener, kümneid Eesti meistreid koolitanud Endel Susi. Kokku oli 34 kohtunikku, alasid oli naistele kavas kaheksa ja meestele seitse.

Esikolmikusse jõudnud sportlasi autasustati diplomi, medali ja karikaga. Samuti olid korraldajad välja pannud eriauhindu noortele ja ka veteransportlastele. Ilusa žesti tegid Lihula ja Hanila vallavalitsus, kes autasustasid kõiki oma valla sportlasi, kes Läänemaa lahtistel kergejõustikuvõistlusel osalesid.

Uue võistluse eesmärk oli muu hulgas pakkuda võistlusvõimalust Läänemaal vähemharrastatavail kergejõustikualadel. Peakorraldaja eesmärgid täitusid. Võimalusest haarasid kinni paljud meie Läänemaa tublid kergejõustiklased, rajal võis näha hulgaliselt noori ning jooksma ja hüppama tuli ka kümmekond muidu jalgpalliga tegelevat sportlast. Kuna võistlused olid lahtised, oli palju külalisvõistlejaid. Võistlustulle asusid sportlased Lihulast, Hanilast, Kullamaalt, Lääne-Nigulast, Noarootsist, Virtsust, Ridalast, Haapsalust, Vatlast, Jõgevamaalt, Lääne-Virumaalt, Hiiumaalt, Varblast, Koongast, Tallinnast, Keilast, Jürist, Kohilast, Võrumaalt. Kokku 70 kergejõustiklast, kellel kõigil soovid just oma isiklikust lähtekohast.

Võistlus oli eriline sellegi poolest, et noorkergejõustiklased said heidetes ja tõugetes võistelda oma vanuseklassi vahenditega. Võistlustel kasutati ka tuulemõõtjat, seega on kõik tulemused määrustepärased.

Võistluse kutsus ellu Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi, korraldusliku poole pealt aitasid Läänemaa kergejõustikuklubi ja Taebla valla spordiklubi.

Läänemaa lahtisrd kergejõustiku meistrivõistlused

Naised, 200 m jooks

1. Kelly Nurk, Hiiumaa, 27,4

2. Anet Post, Hiiumaa, 27,5

3. Kristina Joarand, Hiiumaa, 29,0

800 m jooks

1. Anastassija Skatško, Haapsalu, 2.45,0

2. Maria Reks, Lihula, 2.47,5

3. Ly Märss, Ridala, 2.52,3

Kaugushüpe

1. Kelly Nurk, Hiiumaa, 5.15

2. Kristina Joarand, Hiiumaa, 4.90

3. Anet Post, Hiiumaa, 4.75

Vasaraheide

1. Krista Viipsi, Tallinn, 49.23

2. Gertu Küttmann, Lihula, 29.50

3. Lisette Ulla, Haapsalu, 28.10

Kettaheide

1. Kristi Kangur Lihula 23.95

2. Janne-Ly Siimon Lihula 23.50

3. Ulrika Tülp Lääne-Nigula 23.41

Kuulitõuge

1. Ulrika Tülp, Lääne-Nigula, 9.38

2. Gertu Küttmann, Lihula, 9.05

3. Janne-Ly Siimon, Lihula, 8.84

Odavise

1. Anna Laura Kaasik, Ridala, 26.76

2. Maria Reks, Lihula, 25.26

3. Õnne Täht, Tallinn, 22.92

Mehed

400 m jooks

1. Joel Hiis, Hiiumaa 54,3

2. Karl Mäger, Lihula, 57,5

3. Chris Siider Lääne-Nigula 59,6

1000 m jooks

1. Ruslan Sergatšov, Haapsalu, 2.52,4

2. Kristian Otlot, Jüri, 2.53,5

3. Lauri Tanner, Lääne-Nigula, 2.59,4

3000 m takistusjooks

1. Aleksei Saveljev, Haapsalu, 10.02,6

2. Igor Skataško, Haapsalu, 10.22,6

3 Marten Jõevee, Kullamaa, 11.55,0

Kolmikhüpe

1. Erki Mitman, Noarootsi, 11.50

2. Valeri Fedjushin, Tallinn, 11.45

3. Kristopher Aljaste, Ridala, 11.44

Odavise

1. Erki Mitman, Noarootsi, 58.64

2. Allar Saar, Tallinn, 53.06

3. Kristopher Aljaste, Ridala, 52.04

Kuulitõuge

1. Erki Mitman, Noarootsi, 13.84

2.Kevin Sakson, Haapsalu, 13.53

3. Allar Saar, Tallinn, 12.54

Kettaheide

1. Erki Mitman, Noarootsi, 47.16

2. Kevin Sakson, Haapsalu, 40.76

3. Allar Saar, Tallinn, 40.29

Fotod: Arvo Tarmula