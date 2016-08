Allar Jõks kavatseb jätkata kohtumisi omavalitsusjuhtidega

Toimetas Lemmi Kann

Allar Jõks jätkab kohtumisi omavalitsusjuhtidega. Foto: erakogu

Isamaa ja Res Publica Liidu ning Vabaerakonna toetatud presidendikandidaat Allar Jõks kavatseb enne valmiskogu kokkutulekut jätkata kohtumisi omavalitsusjuhtidega.

"Järgmistel nädalatel kavatsen jätkata oma kampaaniat nii nagu olen seda teinud alates 23. maist – soovin kohtuda võimalikult paljude omavalitsusjuhtidega, et aru saada nende ootustest järgmisele vabariigi presidendile ning tutvustada oma seisukohti," ütles Jõks BNS-ile.

"Kolme valimisvooruga riigikogus sai minu jaoks selgeks üks. Need inimesed, kes on siin viimastel nädalatel rääkinud, et valimiskogu on midagi hirmutavat, manipuleeritavat ja poliitiliselt otsustusvõimetu võrreldes riigikoguga, eksivad sügavalt," sõnas Jõks.

Ta märkis, et on viimastel kuudel kohtunud paljude kohalike juhtidega ning julgeb seetõttu kinnitada, et valimiskogu on palju vähem manipuleeritav ja seal on palju rohkem soovi Eestile järgmine president ära valida. "Selliseid reinlangilikud avaldused on nende inimeste suhtes solvavad. Ja ma olen kindel, et sellel väärtusruumil, mida esindavad mind toetanud Vabaerakond ja IRL ning mida mina oma senistel ametikohtadel ja elus tähtsaks olen pidanud, on valimiskogus soliidne toetus," ütles Jõks.

Presidendi valimine jõuab valimiskogu kätte, kuna riigikogu ei suutnud esmaspäeval ja teisipäeval kolmes voorus riigipead ära valida. Riigikogu esimees Eiki Nestor kutsus valimiskogu kokku Estonia kontserdisaali 24. septembril.

Reformierakond on teatanud, et esitavad valimiskogus Siim Kallase kandidatuuri. Isamaa ja Res Publica Liit on koondunud Allar Jõksi taha, Keskerakond aga toetab Mailis Repsi. Riigikogus toetasid sotsiaaldemokraadid nii oma kandidaati Eiki Nestorit kui ka Siim Kallast.

Valimiskogu vähemalt 21 liikmel on õigus esitada täiendavaid kandidaate.