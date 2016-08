Omanik teeb Pipi pansionaadis värskenduskuuri

Kaire Reiljan

Pipi pansionaat. Foto: arhiiv

Pipi pansionaadi nime all tuntud maja Haapsalus Posti 37 teeb juba sel sügisel läbi välise värskenduskuuri.

Maja omaniku Venus Kinnisvara juhatuse liikme Viido Eineri sõnul oli aeg hoonet värskendada, sest viimane suurem remont jääb paarikümne aasta tagusesse aega.

Einer ütles, et peale välise värvimise läheb ka osa aknaid vahetamisele. „Läinud sajandi lõpus paigaldatud Haapsalu Uksetehase aknad on kohati saepuruks muutunud, ilmselt on tootjal olnud puidu kvaliteedi probleemid,” rääkis Einer.

Vahepeal tühjalt seisnud Pipi pansionaadi esimese korruse ruumid on viimastel aastatel uued rentnikud leidnud, teine korrus on veel tühi. „Praegu on läinud kuidagi toidusuunitluse peale, mis Haapsalu olusid arvestades tundub olevat õige,” viitas Einer rentnikest Togo Sushile ja Kreeka toitu pakkuvale restoranile Margot. „Tundub, et sööjaid ikka jätkub,” lisas Einer.

Posti 37 fassaadi värskendamine algas augusti lõpus. Kui kiiresti töö valmis saab, oleneb Eineri sõnul suuresti ilmastikust.