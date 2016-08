Galerii: Taebla esimene kolemaja on maha lammutatud

Kaie Ilves

Esimese kortermaja lammutamine. Mikk Lõhmuse fotod

Eile lammutati Taeblas maha esimene kolemaja – kolmekorruseline varisemisohtlik korterelamu. Täna hommikul alustasid Aspen Grupi lammutajad teise kolmekorruselise mahavõtmist.

Paneelmajade lammutamise ettevalmistustööd algasid augusti keskel. Kokku on kavas maha lammutada kolm maja – kaks kolme ja üks viie korrusega.

Lammutamiseks sai Lääne-Nigula vald riigilt 35 000 eurot toetust.

Lammutajad peavad töö valmis saama septembri lõpuks. Peale lammutamise tuleb koristada jäätmed, pinnata ja haljastada ala, nii et poleks märkigi sellest, et seal on kunagi olnud majad.

Ühtegi kolmest majast pole kunagi valmis ehitatudki. Kõik kolm tuli vallavalitsusel eraomandist välja osta. Viiekorruselise maja eest maksis vald 2000 eurot. Hoone omanik oli soomlane Markus Pasi Pönkkä, kes on korduvalt süüdi mõistetud kriminaalkurjategija. Muuhulgas tappis ta 2005. aastal Tallinnas oma Maakri tänava korteris inimese. Pönkkä tükeldas laiba. Kolmekorruseliste majade omanik oli samuti soomlane, Fedai Nuri, kellelt ostis vald majad 5000 euro eest. Esialgu küsis Nuri majade eest 59 000 eurot, kuid selle hinnaga ei olnud vallavalitsus nõus ja lõpuks lepiti 5000 peale kokku.