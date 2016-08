Vabaerakond algatas eelnõu riigikogu lahkumishüvitiste kärpimiseks

Toimetas Lemmi Kann

Vabaerakonna fraktsioon algatas täna seaduseelnõu, mis vähendab omal soovil tagasi astunud riigikogu liikmete hüvitist kolm korda ja seab tingimuseks kaheaastase ametisoleku.

Enne presidendi valimise protseduuri algust tuli Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Andres Ammas riigikogus eelnõu algatamise teatega kõnepulti. Ammas selgitas,et omal soovil lahkujate hüvitisega ülekülvamine on põhjendamatu ja eesmärgitu privileeg, mida mujal avalikus sektoris ei kohta, erasektorist rääkimata.

"Riigikogu ei ole läbikäiguhoov. Kui inimene on osutunud valituks, siis on see suur vastutus ja saadik ei tohi Eesti inimeste ootusi kerglaselt petta. Riik ei pea maksma Riigikogu liikme kolmekordse kuupalgaga kinni mõne saadiku lahkumisotsust, nagu juhtus hiljuti erasektorisse läinud reformierakondlase Martin Kukega ning samuti omal soovil ja selge põhjuseta lahkunud sotsist häälemagneti Mihkel Rauaga. Noored mehed ei tohi poliitikas nii halba eeskuju anda," ütles Ammas.

"Autoliisingute kuritarvitamine ja muud hüvitistega seotud skandaalid on oluliselt kahjustanud riigikogu mainet. See ei ole Eesti demokraatia tervisele sugugi hea. Müüri valitute ja valitavate vahel on viimasel ajal ehitatud paksemaks. Erasektori töötajad ja ametnikud näevad nii luksuslikke ja põhjendamatuid lahkumishüvitisi vaid unes," selgitas Ammas eelnõu algatamise põhjusi.