Politoloog Rein Toomla: tasuks jälgida Jõksile antud häälte arvu (1)

BNS

Allar Jõks. Foto: erakogu

Tartu Ülikooli politoloog Rein Toomla hinnangul tasuks riigikogus toimuvas presidenidvalimiste esimeses voorus jälgida Allar Jõksile antud häälte arvu, kuna see võib muuta teisipäeval peetava valimiste teise vooru käiku.

"Kui Jõks peaks täna saama mitte see 21 häält või isegi natuke plussi, vaid kui ta saab näiteks 15-16 häält, siis on küsimus selles, et kas homme IRL-il ja Vabaerakonnal on mõtet uuesti koguda Jõksi jaoks need 21 allkirja, mida nad said eelmine kord. See oleks kõige suurem intriig," ütles Toomla esmaspäeval enne valimiste algus riigikogus BNS-ile.

Laiemalt tuleb muidugi jälgida ka teiste kandidaatide toetust esimese voorus, möönis Toomla. "Kui need mutused on olnud kahe-kolme hääle piires, siis võib-olla ei maksaks sellest kaugeleulatuvaid järeldusi teha," selgitas politiloog.

Presidendi valimise esimene voor toimub riigikogus esmaspäeval. Valituks osutub kandidaat, kes kogub vähemalt riigikogu kahe kolmandikku koosseisu ehk 68 saadiku toetuse.

Riigikogu esimese voorus kandideerivad Isamaa ja Res Publica Liidu ning Vabaerakonna presidendikandidaat Allar Jõks, kelle esitasid 21 saadikut, Keskerakonna 27 saadiku esitatud Mailis Reps ja Reformierakonna ning sotsiaaldemokraatide 43 häälega esitatud Eiki Nestor.

Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, korraldatakse teisipäeval, 30. augustil kell 12 teine hääletusvoor, kuhu saab kandidaate registreerimiseks esitada sama päeva hommikul kell 8–10. Valimiskomisjoni koosolek, kus registreeritakse kandidaadid teise hääletusvooru, toimub kell 11.

Kui ka teise vooru järel president ei selgu, toimub samal päeval kell 16 kolmas voor, kuhu pääsevad teises voorus kaks enim hääli saanud kandidaati.

Kui presidenti riigikogus ei valita, kutsub riigikogu esimees kokku valimiskogu, mis koosneb 101 riigikogu liikmest ning 234 kohaliku omavalitsuse volikogu esindajast.