Narma vaibavabrik sai parima tööstusmaastiku auhinna

Narma vaibavabrik. Foto: arhiiv

Eile tunnustas president Toomas Hendrik Ilves „Eesti kaunis kodu 2016“ laureaate. Sel korral läks parima tööstusmaastiku kategooria auhind lausa kahele laureaadile: OÜ NARMA vaibavabrik Lihulas Raudtee tänaval ja Koidula raudteepiirijaam Matsuri külas Värska vallas Põlvamaal.

Parima tööstusmaastiku auhinna andis üle kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts. Ta ütles, et nagu on sõnastatud juba parima tööstusmaasiku hindamiskriteeriumites, on tegemist mitmekülgse hinnanguga, mis ei lähtu ainult haljastuse korrektsusest või hoone fassaadi ilusast värvist – hinnatakse tootmise, tööstuse või muude ettevõtlusega seotud hoonete terviklikku sulandumist ümbritsevasse keskkonda ning olulise komponendina keskkonnakaitselisi aspekte.

„Teisisõnu, parima tööstusmaastiku tunnustuse saab pälvida vaid selline ettevõte või organisatsioon, kes on panustanud mitmekülgselt teda ümbritseva keskkonna kõigiti kaunimaks muutmisele, pidades silmas, et tulemus oleks nauditav nii temale endale, seal töötavatele inimestele, klientidele ja kõigile meile,“ rõhutas ta.

„Tänased laureaadid on ilmekalt suutnud näidata ettevõtja ühiskondlikku vastutustunnet, olles heaks näiteks ja motivaatoriks paljudele teistelegi,“ kiitis Palts.

Kaubanduskoda soovib kõikidele võitjatele palju õnne.