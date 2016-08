Haapsalu rahvusliku koertenäituse võitis Eesti kasvataja koer

Lemmi Kann

Eelmisel nädalavahetusel Uuemõisa mõisa pargis toimunud Haapsalu rahvusliku koertenäitusel tunnistati mõlemal päeval parimaks koeraks Eestis kasvatatud Berni Alpi karjakoer Ridon Hennet Quantus.

Näituse korraldaja Hedi Kummi sõnul on põhjust rõõmustada küllaga.

„Ka eelmise aastal võitis mõlemal võistluspäeval üks ja sama Eesti omaniku koer, aga see koer oli Venemaal kasvatatud. Seekordne võitja on Eestis kasvatatud ja Eesti omaniku koer,“ selgitas Kumm.

„See ei ole kindlasti nii, et kui ühel päeval koer võidab, siis võidab ta kindlasti ka järgmisel päeval. Võitnud koeral oli see aga kolmas võit järjest – nädal enne seda toimunud Tallinna rahvusvahelisel näituse teisel päeval tuli ta samuti võitjaks. Väga edukas koer!“ kiitis Kumm ja lisas, et Eestis pole ükski Berni Alpi karjakoer järjest nii suuri võite võtnud.

Haapsalu näituse parimaks tunnistatud Ridon Hennet Quantuse nime kandva koera omanik on Evelin Saveljev.

Haapsalu hästi esindatud

Kui palju koeri Haapsalust osales, pole Kumm jõudnud veel kokku lugeda, aga neid oli üle viieteistkümne.

„Kuna Haapsalu on nii väike linn, siis on see ikka päris hästi. Väga tore on see, et Haapsalus on nii palju erinevaid tõuge – meil osales borzoi, taigan, bokser, Malta koer, Samojeedi koer, Saksa lambakoer, mops, Tiibeti mastif, dogi, vaarao koer,“ loetles Kumm ja märkis, et see mitmekesisus on muljetavaldav ja rõõmustav.

Haapsalu koertest oli kõige edukam Veiko Väljase Saksa lambakoer Aussenhaus Pagan, kes tuli võistluse esimesel päeval juunioride lõppvõistlusel kolmandale kohale.

Laps ja koer võistlusel tuli Haapsalu tüdruk Marta Kirjutus esimesel päeval võitjaks borzoiga Philadelphian Sabanna Drakon (omanik Siret Laitamm) ja teisel päeval sai ta teise koha.

Haapsalu näitus väga populaarne

Haapsalu rahvuslikul koertenäitusel osales sel aastal üle 700 koera, mida oli tunduvalt rohkem, kui korraldajad oodata oskasid. Samal ajal toimus ka Euroopa Võitja näitus Brüsselis ja pigem oodati, et see väga tähtis suurnäitus tõmbab suure hulga osalejaid endale.

Haapsalu näitusele oli algselt hindama kutsutud kuus kohtunikku, kuid oodatust tunduvalt suurema osalejate huvi tõttu pidid korraldajad kolm kohtunikku lisaks kutsuma. Nimelt tohib üks kohtunik päeva jooksul hinnata 80 koera. Kohtunikebrigaad oli Haapsalu näitustele omaselt rahvusvaheline ja eksootiline – riigiti oli esindatud Tai, Jaapan, Iisrael, Ungari, Soome, Venemaa. Kumm lisas, et välismaised kohtunikud kaugetest riikidest ongi taotluslik, et Haapsalu näitusel osalevaid koeri, kellest paljud käivad siin juba aastaid, hindaks võimalikult palju erinevaid kohtunikke.

„Kohtunikud olid võitjaga väga rahul. Nad olid väga rahul ka meie korraldusega ja näitusel osalenud koerte üldise tasemega. Neile muidugi väga meeldis Haapsalu ja meie söögikohad – Kärme Küülik, Wiigi kohvik, Fra Mare restoran.“

Näituse õnnestumisse andis oma panuse ka ilmataat, kes otsustas korraldajaid ja osalejaid õnnistada igati suviselt sooja ja päikesepaistelise ilmaga.

Fotod: Kadi Haljand/Arvo Tarmula