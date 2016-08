Eiki Nestor: hääletustulemus usaldust ei suurenda (1)

Toimetas Lemmi Kann

Eiki Nestorile lubatud viis häält "läksid jalutama". Foto: Arvo Tarmula

Presidendivalimiste esimeses hääletusvoorus 40 häält kogunud Eiki Nestor ei osanud öelda, kuhu jäid puuduvad viis häält, mis Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide kokkuleppe alusel oleks pidanud minimaalselt talle tulema, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Teatavasti on Reformierakonnal ja SDE-l kahepeale riigikogus 45 saadikut. Kokkulepe kahe erakonna vahel oli, et esimeses voorus toetatakse koos Nestorit ning teises voorus Siim Kallast. Selge on, et kokkulepe sel kujul ei vett ei pidanud. Eiki Nestor ütles intervjuus ETV-le, et hääletus on salajane ning tema hääletas iseenda poolt. "Arvan, et mu 14 fraktsioonikaaslast ka kõik. Ega jah, selline hääletustulemus usaldust ei suurenda," kommenteeris Nestor.