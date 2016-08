Andres Anvelt: Reformierakonnas valitseb segadus

BNS

Foto on illustratiivne. Foto: Vikipeedia/Ray Eye

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna riigikogu fraktsiooni esimehe Andres Anvelti hinnangul näitab presidendivalimiste esimese vooru hääletustulemus peataolekut Reformierakonnas.

"Küsimus on pigem selles, et on näha, et Reformierakond ise on praegu peata olukorras," ütles Anvelt esmaspäeval pärast seda, kui selgus, et Reformierakonna ja sotside ühiskandidaati Eiki Nestorit toetas esimeses voorus oodatud 45 asemel 40 saadikut.

"Selge on see kuhu need viis häält läksid. Need ei saanud ju minna kuhugi mujale jalutama," viitas Anvelt arvamusele, et viis reformierakondlast jättis vaatamata kokkuleppele sotsiaaldemokraat Nestori poolt hääletamata. "Ja seetõttu on väga problemaatiline just nende poole pealt pigem, mis saab homme. Meil ei ole mingit põhjust kokkulepetest taganeda, ega allkirju Siim Kallase kandideerimiselt ära võtta," rääkis Anvelt, kinnitades, et vähemalt sotsiaaldemokraatide fraktsiooni 15 häält peaks olema talle garanteeritud.

"Aga kindlasti see olukord on minul vähemalt vähendanud optimismi, et Siim Kallas võidakse ära valida teises voorus. Ma pigem muretsen selle pärast, et kui palju Reformieraskond ise võib oma hääli kaotada selles sisemises võimuvõitluse mängus, kes saab nüüd nende presidendi kandidaadiks. Sest seda me näeme kogu aeg, et kui juhatus teeb ühe otsuse, peaminister räägib ukse taga teist otsust, siis mulle tundub, et see protsess on natuke juhitamatu," leidis sotside fraktsiooni juht.

Riigikogus levinud kuulujuttude põhjal võisid viis reformiearkondlaste häält Nestori toetuseks kaduma minna, kuna Marina Kaljuranda toetavad reformierakondlased vastustavad kokkulepet sotsidega, kus esimeses voorus hääletatakse Nestori ja teises voorus reformierakondlase Siim Kallase poolt.

Riigikogu esimeses hääletusvoorus jäi esmaspäeval president valimata, kuna Eiki Nestor, Allar Jõks ega Mailis Reps ei saanud keegi vajalikku 68 häält. Nestor kogus 40 häält ehk kolme võrra vähem, kui oli tema kandidatuuri ülesseadmisel. Talle oodati siiski kokku 45 toetushäält, kuna Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid, kelle on riigikogus vastavalt 30 ja 15 kohta, lubasid esimeses voorus Nestorit toetada. Allar Jõks kogus 25 häält ehk nelja võrra rohkem, kui oli toetajaid tema kandidatuuri ülesseadmisel. Sealjuures sai Jõks sedelite korduslugemisel ühe hääle juurde. Reps kogus 26 häält ehk ühe võrra vähem, kui oli tema kandidatuuri ülesseadmisel. Sedeleid, millel ei olnud täidetud ühtegi lahtrit, oli kaheksa.

Istungi alguses toimunud kohaloleku kontrollil selgus, et presidenti olid valimas 99 saadikut ja puudusid kaks. Riigikogu esimese voorus kandideerisid Isamaa ja Res Publica Liidu ning Vabaerakonna presidendikandidaat Allar Jõks, kelle esitasid 21 saadikut, Keskerakonna 27 saadiku esitatud Mailis Reps ja Reformierakonna ning sotsiaaldemokraatide 43 häälega esitatud Eiki Nestor.