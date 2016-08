Haapsalu elustiili maraton pani inimesed liikuma

Malle-Liisa Raigla

Haapsalu elustiili maraton pani inimesed liikuma

Pühapäeval oli kolmas Haapsalu elustiili maraton, mis merekultuuri aastale kohaselt viis vee äärde.

Elustiili maratonil tuleb 42 kilomeetri asemel läbida 42 kontrollpunkti. Punktid asusid üle Haapsalu.

Näiteks juba staadionil, mis oli ka maratoni algus- ja lõpp-punkt, oli mitmeid punkte. Seal sai labürinti läbida, kogeda simulaatoris autoõnnetust, mängida minigolfi ja korvpalli.

Seda, mis punktides tegema pidi sõltus paljuski nii punkti korraldajast kui ka osalejast. Oli nii selliseid punkte, kus tuli vaid küsimustele vastata, näiteks kultuurimaja ees või politseimaja kõrval asus selline punkt, kuid oli ka punkte, kus sai ise kaasa lüüa. Näiteks vetelpäästerõngast vette visata või kummipaadiga aerutada. Aerutamise asemel võis ka ainult päästevesti selga panna.

Laste lemmikuks oli aga raudteejaama lähedal asuv punkt, kus olid Ridala talli hobused. Hobuste juures võis näiteks osaleja valida, kas saduldab hobuse ja ronib selga, paneb valjad, räägib hobuse anatoomiast või punub hobusele patsi.

Kaitseliidu juures tuli binokliga vaadata, mis on nii-öelda vaenlase autos, Iloni imedemaal teha laineid, Vanalinna bowlingus mängida bowlingut.

Elustiili maratoni korraldaja Ülle Lassi sõnul on ürituse eesmärgiks panna inimesed liikuma ja seeläbi tutvustada erinevaid võimalusi, mis Haapsalus on. Asutused saavad omakorda ennast seeläbi reklaamida.

42 punkti kokku saamine muutus tema sõnul ühel hetkel keeruliseks, sest mitmed need, kes on varasemalt punktides olnud, soovisid ka ise rajale minna, et näha, mis ka mujal toimub.

Elustiilimaratonil ei ole olnuline, et võimalikult kiiresti kõik punktid läbida, vaid saab valida oma tempo ning läbida nii palju punkte kui ise soovitakse.

„Medali saavad kõik kaela,“ ütles Lass. Medaliks oli tänavu kuivatatud kala, mida oli kokku 270 tükki. Juhul kui neist puudu tuleb, lubas Lass lõpetajatele midagi muud anda.

Ka auhinnad, mida maratonilt võita saab, loositakse. Auhinnad on välja pannud need, kes ise punktides olid. Auhindadeks oli näiteks Liisi Koiksoni kontserdi pilet, Laine saunakeskuse kasutamine, vihmavarjud, erinevad kaardid, rattatuled, mesi, kotid, Matsalu maius ja palju muud.

Selleks, et loosis osaleda, tuli läbida vähemalt 21 punkti. Nende vahel, kes läbisid kõik punktid, loositi suuremaid auhindu.

Fotod: MALLE-LIISA RAIGLA