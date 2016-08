Caspar Austa triumfeeris Matsalu rattamaratonil

Matsalu rattamaratoni võitis Caspar Austa. Foto: Kristjan Kosk

Lääne-Eesti maastikurattasari Fixus Sport Marimetsa Kapp sarja kuuluva Matsalu IX rattamaratoni 45-kilomeetrise põhisõidu võitis veenva ülekaaluga Caspar Austa (TÜ ASK) ajaga 1.31,37. Teiseks jäi kodurajal võistelnud Hanila vallast pärit Joonas Maanurm (Veloplus Torq Pro Team). Kaotust kogunes võitjale pool minutit. Kolmas oli valitsev Eesti meister Peeter Tarvis (Komo), kes lõpetas võitjast 4 mitutit ja 17 sekundit hiljem.

Nädal tagasi Hiiumaa rattamaratoni võitnud Toomas Erikson jäeti Matsalus alles kaheksandaks.

Caspar Austa rääkis, et sai esimestel kilomeetritel kohe Maanurme ja Tarvisega teistel eest. Paraku purunes võistlusmaa keskosas Tarvise jalgrattal rehv. „Leppisime Maanurmega kokku, et ootame Tarvise järgi, kuid tal läks rehvivahetusega liiga kaua aega ja kuna suur ratturite grupp hakkas lähenema, loobusime tema ootamisest,” selgitas Austa. Võidumees kartis, et jälitajate grupis olnud neli Redbike / Hiieko meeskonna ratturit teevad koostööd ja püüavad liidrid kinni. „Minule üllatuseks ei jõudnud nad meile lähemale, pigem kärises vahe hoopis meie kasuks,” ütles Austa.

Austa pani oma paremuse maksma kolm kilomeetrit enne finišit, kui raputaval rajalõigus kiirust lisas. „Kui hoogu juurde panin, tundus, et konkurent on teise kohaga juba leppinud,” ütles Austa.

Maanurm tunnistas, et jalad olid eilsest Jõulumäe 62 kilomeetrisest maratonist väsinud. „Kiirust lihtsalt enam ei olnud,” lausus Maanurm. Kolmanda lõpetas Peeter Tarvis, kelle võiduvõimalise nurjas purunenud jalgrattakumm.

Parim naine põhidistantsil oli üldarvestuses 98. kohaga lõpetanud Helin Toom (Porter Racing) ajaga 1.50,15. „Põlluteed olid pehmed, aga muidu oli hea ja kiire rada,” ütles Toom. Ta lisas, et palju oli abi ka meestest, kelle tuules oli kiiretel kruusatee lõikudel hea sõita. Teine naine oli üldarvestuses 106. Katrin Oolmets ajaga 1.53,05 ja kolmas 114. kohaga ja ajaga 1.53,39 lõpetanud Ieva Longa (Tervisesport). Pika võistlusmaa lõpetas 196 ratturit.

Lühikesel 20-kilomeetrisel võistlusmaal läks kolmikvõit Viljandi jalgrattaklubi 15-aastastele kasvandikele. Võitis Erki Laanemäe ajaga 39,04. Sama ajaga, kuid paarkümmend sentimeetrit finišijoonel tagapool olnud Henri Treimuth sai teise koha. Neli sekundit hiljem lõpetas Toomas Vool. Tänavusel hooajal kõik eelmised viis etappi võitnud Rait Ärm Matsalus stardis ei olnud.

Laanemäe ütles, et taktika oli kohe esimestel meetritel gaas põhja vajutada. „Kaasa tulid ainult kaks klubikaaslast,” nentis Laanemäe. Parim rattur pidi selguma aga Laanemäe ja Treimuthi konkuretsis. Kolmandaks jäänud Vool selgitas, et kuna klubikaaslased on teda eelnevatel võistlustel palju aidanud, siis otsustas ta auvõla tasuda sellega, et esikoha heitlusse ei sekku.

Parim õrnema soo esindaja oli N16 vanuserühmas sõitnud Kristel Sandra Soonik (Viljandi rattaklubi), kes sai ajaks 44,03 ja lõpetas üldarvestuses 14. kohal. Teine oli ajaga 45,26 ja üldarvetuses 22. kohaga finišeerunud Kädi Raadla (suusaklubi Sula). Kolmas oli Silvia Türkson (Porter Racing), kes kaotas Raadlale nelja sekundiga ja lõpetas 25. kohaga. Parim läänlane lühikesel võistlusmaal oli 21. kohaga Riho Ots (Paralepa jalgrattaklubi).

Lühikese võistlusmaa lõpetas 206 ratturit. Laste- ja tillusõitudel osales kokku 100 mudilast.

Fixus Sport Marimetsa Kapi järgmine etapp sõidetakse 25. septembril Kullamaal.

Lääne-Eesti maastikurattasarja Fixus Sport Marimetsa Kapp peakorraldaja on Paralepa jalgrattaklubi.