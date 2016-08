21 ühiskonnategelast kutsuvad üles presidenti valima riigikogus (3)

Olari Taal on üks 21st ühiskonnategelasest, kes pöördumisele alla on kirjutanud. Foto arhiiv

21 ühiskonnategelast, kelle hulka kuulub ettevõtjaid, kultuuritegelasi, teadlasi ja endisi poliitikuid, tegid avalduse, milles kutsuvad üles presidenti valima riigikogus:

Valigem president, keda Eesti täna enim vajab, riigikogus!

Järgmisel nädalal koguneb riigikogu, et valida Eestile president. Põhiseaduse kohaselt on presidendi valimise kohustus esmalt ja eelkõige just riigikogul.

Presidendivalimised ei ole erakondadevaheline populaarsusvõistlus, vaid olulise Eesti põhiseadusliku institutsiooni usaldamine parimale kandidaadile, keda saavad võrdselt usaldada kõik erakonnad. Näeme, et seekordset presidendivalimiste kampaaniat iseloomustab küll kandidaatide rohkus, nende vooruste esiletoomine erakondade poolt, kuid tugeva ühiskandidaadi otsimine, kellel oleks piisavalt suur erakondadeülene toetus, on jäänud tagaplaanile.

Meie taasiseseisvumisjärgne ajalugu kinnitab, et riigikogus on selle ülesandega hakkama saadud vaid praeguse vabariigi presidendi valimisel teiseks ametiajaks. See oli riigikogu poolt tehtud väärikas otsus ning riigikogule usaldatud põhiseadusliku ülesande täitmine. Jätkakem seda head tava.

Leiame, et presidendivalimiste ebaõnnestumine riigikogus suurendaks erakondadevahelist umbusku ja ebamäärasust ühiskonnas laiemalt ning see ei oleks Eesti huvides.

Seepärast kutsume üles kõiki erakondi pingutama Eesti ühise huvi nimel, et valida Eesti Vabariigile väärikas ja parim president riigikogus.

Ivi Arrak

Jüri Arrak

Olav Ehala

Jaan Elken

Hele Everaus

Väino Kaldoja

Harry Liivrand

Tiina Lokk

Toomas Luman

Eero Merilind

Arne Mikk

Tiit Pruuli

Aarne Saluveer

Karl Martin Sinijärv

Tarmo Soomere

Olari Taal

Kadri Tali

Hannes Tamjärv

Jaan Tammsalu

Heinz Valk

Enn Veskimägi