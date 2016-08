Päästeamet: muinastulede ööl pidage kinni ohutusnõuetest

Muinastulede ööl ei tohi unustada ohutust. Foto arhiiv

Päästeamet tuletab nädalavahetusel tähistatava muinastulede öö eel meelde, et lõkete tegemisel ja lahtise tule kasutamisel tuleb järgida kõiki tuleohutusnõudeid ning tugeva tuule korral on lõkke süütamine ohtlik.

Päästeameti ohutusjärelvalve osakonna juhataja Marko Rüü sõnul on tänavu muinastulede süütamisel ohuteguriks tugev tuul: „Riigi Ilmateenistuse prognoosi kohaselt on laupäeva õhtuks ja ööks oodata tugevat ja puhangulist tuult. Sellistes oludes ei tohi kindlasti lõket süüdata. Tuule puhul peab silmas pidama ka selle suunda, et see ei kannaks sädemeid majade, roostiku või metsa poole. Ohutusnõuete rikkumine võib kaasa tuua tsiviilõigusliku vastutuse kahju põhjustamise või tervisevigastuste tekitamise eest.“

„Lõkke tegemisel peavad kindlasti käepärast olema esmased kustutusvahendid. Mere ääres kustutusveest puudust ei ole, aga kindlasti tuleks kaasa võtta ämber või tulekustuti. Lõkkeplats peab olema tehtud mittepõlevale pinnasele ning tuld ei tohi jätta järelvalveta,“ lisas Rüü.

Taevalaternaid, parvlõkkeid ja ujuvaid küünlaid muinastulede öö eestvedajad kasutada ei soovita. Päästeamet tuletab meelde, et ka taevalaternate lennutamine on tugeva tuulega keelatud. Samuti ei tohi neid kasutada tiheasustusega aladel, suurte puude või elektriliinide läheduses ning puit- ja kõrghoonestusega aladel. Taevalaternad on ka keskkonnakaitse seisukohalt ebasoovitavad. Nende põlemata jäänud osad risustavad loodust, samuti võivad need ohustada linde ja loomi.

