Kaitseväe juhataja inspekteeris Lääne malevat

Kaire Reiljan

Kaitseväe juhataja Riho Terras. Foto arhiiv

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras inspekteeris eile Kaitseliidu Lääne malevat.

Lääne maleva pealiku Rasmus Lippuri sõnul anti Terrasele ülevaade malevast ja selle tegevusest, vaadati staabihoonet Lahe tänaval, külastati lasketiiru ja Kiltsi lennuvälja.

Lippuri sõnul jäi kaitseväe juhataja nähtuga rahule. „Tegevused käivad nagu plaanitud,” lisas malevapealik.

"Riigikaitse arengukava on andnud Kaitseliidu üksustele märksa selgemad piirid ja senised kogemused on näidanud, et valitud suund on olnud õige," ütles kindralleitnant Terras, kelle sõnul on Kaitseliidul oluline roll kohalike kogukondade toomisel riigikaitse juurde.

Lääne maleva kõrval inspekteeris Terras eile ka Paldiskis asuvat Kalevi jalaväepataljoni, mille ülesanne on välja õpetada lahinguvõimelisi mehhaniseeritud reserv manööver- ja toetusüksusi.