Juhtkiri: haldusreformi umbsõlm

Lääne Elu

Riigikohus hakkab tuleval kuul arutama viie valla ühist kaebust, mis nõuab haldusreformi seaduse põhiseadusvastaseks tunnistamist. Kuigi riigikohtul oleks aega mitu kuud, tahab kõrgeim kohus kuuldavasti otsusele jõuda juba septembris.

Haldusreformi vastaste advokaat Paul Varul on kirjutanud, et valdade sundliitmine on lubatud, kuid küsitav on, kas seda saab teha ainult elanike arvu kriteeriumi järgi. Äsja jõustunud seadus ütleb, et tuleval aastal peab omavalitsuses elama vähemalt 5000 inimest. Endine justiitsminister Varul leiab oma analüüsis, et selline arvuline kvoot on põhiseadusvastane, sest ei taga seaduses seatud eesmärkide saavutamist. Varul märgib, et nõue hästi hakkama saav näiteks 3000 elanikuga vald sundliita ei ole mitte ainult põhiseaduse, vaid ka terve mõistuse vastane.

Valitsusliidu seadustatud 5000 elaniku normi võib mõista. Tegutseda tuli kiiresti, mistõttu pidid seaduse normid olema lihtsad ja arusaadavad. Üleskutsed vabatahtlikule ühinemisele pole aastatega tulemusi andnud, mistõttu tuli omavalitsusjuhte sundida liituma. Kes vabatahtlikult ei liitu, selle liidab valitsus. Vastaline vald jääb aga karistuseks ilma liitumistoetusest.

Läänemaal on sundliitmise hirm, aga ka vallajuhtidele lubatud aastapalga suurune preemia pannud liitumisläbirääkimised käima. Praegu on nii Ridala–Haapsalu kui ka Lääne-Nigula suurvalla liitumislepingud valmis. Kui nüüd riigikohus otsustab, et osa haldusreformi seadusest on põhiseadusvastane, tõmbab see piduri liitumisläbirääkimistele üle Eesti, sest kui omavalitsusjuhtide pea kohal ei ripu enam hirmutav sundliitmise oht, on tõenäoline, et nii mõnigi omavalitsus loobub naabritega ühinemisest.

Kui riigikohus otsustab, et seadus rikub põhiseadust, ei tule haldusreformi soovitud kujul. Umbsõlm jääb lahti harutamata.