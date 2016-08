Haapsalu ja Ridala ühinemisleping jõudis Haapsalu volikokku

Täna tutvustasid linnajuhid Haapsalu volikogule ühinemisläbirääkimistel valminud Ridala valla ja Haapsalu linna ühinemise lepingut.

„Lepingus on osapoolte huvid realiseeritud ja heas tasakaalus. Isiklikult arvan, et hea tasakaal on küll natuke Ridala poole. Lisaks on leping realistlik, ei anna tulevasele volikogule üle mõistuse ülesandeid ja annab võimalused oma valimistel saadud mandaati realiseerida,” ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles, kelle sõnul ei olnud sisulistes küsimustes läbirääkimistel suuri erimeelsusi.

Suklese sõnul on ühineda vaja, sest Haapsalu linn ja Ridala vald on nagunii üks toimeruum. „Linna ja rõngasvalla ühinemine on loomulik ja loogiline. Me näeme kõik ulatuslikku töö- ja teenuserännet kahe omavalitsuse vahel," ütles ta.

Ühinemislepingus on kirjas, et tulevane omavalitsus hakkab kandma linna nime, mis on varem tekitanud vastuseisu Ridala volikogus. „Haapsalu poolt vaadates on linn ainuvõimalik variant, sest 85% elanikest elavad juba täna linna toimeruumis. Praegu elab umbes 50 protsenti Ridala valla elanikest Haapsalu eeslinnas,” sõnas linnapea.

Haapsalu finantsjuht Martin Schwindt tutvustas volikogule arvutusi, kui palju kasvab ühinemise korral palga- ja sotsiaaltoetuste kulu. Ühinemise põhimõte on, et mõlemad ühtlustatakse suurema järgi. Kokku oleks mõju 638 000 eurot aastas.

